أثينا 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلا روبولو رئيسة الجمهورية الهيلينية، إثر مغادرته أثينا بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:صاحبة الفخامة السيدة كاترينا ساكيلا روبولورئيسة الجمهورية الهيلينيةتحية طيبة:يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.فخامة الرئيس: لقد أتاحت لنا هذه الزيارة التأكيد على قوة العلاقات بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار.ولفخامتكم تحياتي وتقديري.محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودولي العهدنائب رئيس مجلس الوزراءأثينا: 28 / 12 / 1443هـالموافق: 27 / 7 / 2022م// انتهى //17:29ت م0142