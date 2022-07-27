الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسوقع مركز الإدارة المحلية بجامعة الأمير سلطان اليوم، مذكرة تفاهم مع المعهد العربي لإنماء المدن، لبناء شراكة إستراتيجية تسهم في تطوير وتجويد الأداء وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين.وتهدف المذكرة إلى تعزيز العلاقات المهنية في النشاطات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعارف والخبرات والتجارب، بالإضافة إلى إيجاد علاقات للتكامل بين الطرفين من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين في البرامج والمبادرات والندوات والورش العلمية ذات الاختصاص المشترك .// انتهى //17:31ت م0144