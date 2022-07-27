الرباط 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهرين إضافيين، تمتد من 31 يوليو الجاري إلى غاية 30 سبتمبر 2022، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا ومتحوراته.ويمنح مرسوم حالة الطوارئ صلاحيات واسعة لولاة الأقاليم لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على الصعيد المحلي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي.// انتهى //18:09ت م0147