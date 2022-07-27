مكة المكرمة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واستفقد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، شرطة منطقة مكة المكرمة، واطلع على مهام وأعمال مكتب علاقات الجمهور ومركز التراسل الإلكتروني.واجتمع الفريق البسامي بالقيادات الأمنية لأفرع الأمن العام بالمنطقة، وشاهد عرضًا مرئيًا لأبرز النتائج والإنجازات والتقارير الميدانية، التي عكست ترابط وتكامل قطاعات الأمن العام في تقديم الخدمات الأمنية للمستفيدين، وسبل التطوير والتحسين والارتقاء بمستوى الأداء بكفاءة وفاعلية.// انتهى //18:11ت م0148