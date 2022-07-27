الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسوقعت شركة سابك للمغذيات الزراعية والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص التجارية والابتكارية العالمية المشتركة لتحقيق الأمن الغذائي والتصدي للتحديات البيئية المتزايدة.ومثل "سابك" في التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرحمن شمس الدين، وعن "سالك" الرئيس التنفيذي المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، وتهدف المذكرة إلى دراسة إمكانية الاستثمار المشترك في سلسلة القيمة، واستكشاف إمكانات الزراعة التعاقدية الدولية، ودراسة إمكانية التوزيع دولياً في الأسواق الرئيسة.وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة "سالك" المهندس عبدالرحمن الفضلي أن الأمن الغذائي يشهد اهتمامًا متزايدًا على مستوى العالم، خاصةً بعد جائحة كورونا التي جعلت الدول تضع الحفاظ على أمنها الغذائي على رأس أولوياتها، لافتًا الانتباه إلى أن صناعة الأسمدة تعد توجهًا إستراتيجيًا بوصفها أحد أبرز مدخلات الإنتاج الزراعي، حيث تسعى المملكة عبر مواردها الطبيعية إلى أن تكون من أكبر مُصدري الأسمدة في العالم.وأشار إلى أن المذكرة تأتي في إطار تكامل الاستثمارات السعودية المحلية والعالمية، وأن استثمارات "سالك" المتنوعة جغرافيًا في المجال الزراعي تمثل قنوات مناسبة لتسويق وتصدير الأسمدة التي تسهم بشكل كبير في ضمان واستدامة الإنتاج الزراعي في تلك الدول، بما يتوافق مع تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة.من جانبه، أبان رئيس مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية يوسف بن عبدالله البنيان أن المذكرة تهدف لتعزيز التعاون بين الشركتين، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستحدد بشكل مشترك الفرص المتاحة في مجال المغذيات الزراعية، حيث تساعد الخبرات التي تتحلى بها سابك للمغذيات الزراعية المزارعين في تحقيق عوائد أعلى والإسهام بدور حيوي في توفير مصادر غذائية آمنة وموثوقة.يذكر أن "سالك" شركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تتركز أنشطتها الاستثمارية داخل المملكة وخارجها على تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي من خلال إنشاء شركات فرعية أو من خلال شراكات وطنية وإقليمية ودولية.// انتهى //18:17ت م0149