عام / الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود
الأربعاء 1443/12/28 هـ الموافق 2022/07/27 م واس
جدة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
18:44ت م
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