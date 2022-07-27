جدة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:"بيان من الديوان الملكي"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //18:44ت م0154