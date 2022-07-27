الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسدعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم لتقديم مرئياتهم حول "وثيقة تنظيمات مراكز البيانات"، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتمكين التحول الرقمي لجميع القطاعات في المملكة.وأوضحت الهيئة أن طرح الوثيقة يأتي بهدف تهيئة البيئة المناسبة للنمو المتوقع في القطاع، وتحفيز الاستثمارات في مراكز البيانات وتعزيز المنافسة العادلة فيها، إضافة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتبنّي مراكز بيانات متقدمة وصديقة للبيئة.وأشارت إلى أنها ستعمل من خلال هذا التنظيم على رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين وتمكين استقطاب شركات مراكز البيانات الضخمة لجذب الاستثمارات الرقمية، مثل: مقدمي خدمات الحوسبة السحابية، وناشري الألعاب، ومشغلي خدمات بث الفيديو، وشبكات تقديم المحتوى، لتوطين خدماتهم داخل المملكة.وحثت المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم؛ انطلاقاً من اهتمام الهيئة بإشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في صياغة التنظيمات، حيث سيتم استقبال المرئيات عبر الموقع الإلكتروني للهيئةحتى تاريخ 2022/08/27م.// انتهى //18:44ت م0155