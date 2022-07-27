الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسبدأت عمليات الفحص العلمي لملفات المترشحين لنيل جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في فروعها الأربعة لفئتي الأفراد والمؤسسات.وتشتمل عمليات الفحص العلمي على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى فرز ملفات المترشحين للتأكد من اكتمال مسوغات الترشح، ومنها السيرةُ الذاتية للمترشح، وخطابُ الترشيح من الجهة المرشحة، ورفع ملفات الترشح للجائزة في الفرع المترشح له.أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الفحص العلمي، للتأكد من ارتباط عمل المرشح بالتخصص وبالفرع المترشح له، فيما تعد المرحلة الثالثة "مرحلة التحكيم النهائية"، حيث تتولى أربع لجان متخصصة في الفروع الأربعة تحكيم أعمال جميع المترشحين وفق معايير الجودة والشمولية والانتشار، وتتألف لجان التحكيم من أساتذة متخصصين في كل فرع، اختيروا من ست جنسيات مختلفة، وتستند اللجان في منهجية عملها على معايير علمية محكمة، ومؤشرات دقيقة للحكم على أعمال المرشحين، وتجري أعمال التحكيم في منتهى السرية، وباستقلال تام عن إدارة الجائزة، ويتوقع أن تنتهي أعمال التحكيم بانتهاء شهر أغسطس من العام 2022م.وأشار المجمع إلى أن عدد المسجلين في منصة الترشيح بلغ 1092 مستخدمًا، في حين بلغ عدد المترشحين للجائزة من الأفراد 201، ومن المؤسسات 192 في الفروع الأربعة.يذكر أن قيمة الجوائز المخصصة للأفراد والمؤسسات بلغت أكثر من مليون وست مئة ألف ريال (1,600,000)، إضافةً إلى الدروع التذكارية وشهادات التقدير.// انتهى //19:18ت م0158