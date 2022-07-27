مانيلا 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسلقي خمسة أشخاص مصرعهم اليوم وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين جراء زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال الفيليبين .وقال المعهد الأميركي لرصد الزلازل في بيان: إن الزلزال ضرب منطقة أبرا الجبلية في جزيرة لوزون الرئيسة ، موضحا أن الزلزال أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجروح وألحق أضرارًا بالمباني وتسبب بعشرات انزلاقات التربة وبانقطاع التيار الكهربائي.وأضاف أن الزلزال أثار حالة من الذعر بين السكان وتسبب باهتزاز المباني والأبراج في العاصمة مانيلا على بعد 300 كيلومتر ، مشيرا إلى أن عدد الوفيات مرجح أن يرتفع .الجدير بالذكر أن الزلازل تضرب الفيليبين بشكل متكرر وذلك بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا ويمر عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.// انتهى //19:25ت م0159