عمّان 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسزار وفد إعلامي من المشاركين في الاجتماعات الإعلامية لجامعة الدول العربية -المنعقدة حاليا في العاصمة الأردنية عمان- اليوم المركز الوطني لتطوير المناهج في الأردن.وأشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السَّفير أحمد رشيد خطَّابي بالتجربة الأردنية في التربية الإعلامية والمعلوماتية، مؤكداً أهمية تعميمها عربياً إلى جانب التجارب العربية الأخرى في المجال ذاته.وأكد السفير خطابي أهمية العمل الجمعي بين الدول العربية التي تبنّت التربية الإعلامية والمعلوماتية للوصول إلى تصور شمولي لمحاربة السلوكيات السيئة والأخبار المزيفة وانتهاك الخصوصية والأخلاق العامة.واطلع الوفد خلال الزيارة على التجربة الأردنية في التربية الإعلامية والمعلوماتية واستمع الوفد العربي إلى إيجاز حول بدايات تبني مفاهيم التربية الإعلامية في الأردن، مروراً بتقديم أوراق سياسات وتدريب المعلمين في المدارس وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وإنشاء نوادٍ للتربية الإعلامية، وصولاً إلى إقرار الخطة التنفيذية للمبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام (2020-2023)، حيث انبثق هذا الإطار ليغطي الجوانب المتعلقة بالإعداد المدرسي في مراحل التعليم المختلفة.كما تابع الوفد عرضاً مرئياً قدمته عميدة معهد الإعلام الأردني الدكتورة ميرنا أبو زيد عن دور المعهد في تدريب الطلبة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والصحفيين على مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية بالتعاون مع الحكومة.// انتهى //19:38ت م0160