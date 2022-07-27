الأمم المتحدة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسأعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم أنه تلقى إسهاما قدره 100 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروع شبكات الأمان في حالات الطوارئ الذي تم إطلاقه مؤخرا في السودان.وأعرب ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري في السودان إيدي رو في بيان اليوم عن امتنان البرنامج للبنك الدولي على هذا الإسهام السخي في وقت حرج في السودان، حيث لا يعرف كثير من الناس من أين ستأتي وجبتهم التالية.وأفاد أن هذا الإسهام يعد أول إسهام مباشر من البنك الدولي لبرنامج الأغذية العالمي في السودان، مبيناً أنه تم توفير هذا المبلغ من قبل الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال والإنعاش في السودان (ستارز STARS) الذي يديره البنك الدولي .// انتهى //19:47ت م0162