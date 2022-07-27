الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسحرصت الجامعة السعودية الإلكترونية على ربط القبول بقواعد بيانات وزارة التعليم (نور)، وخدمة (يقين) التابعة لوزارة الداخلية، بحيث يسهل على الطلبة استرجاع بياناتهم المسجلة بسرعة وسهولة بدون الحاجة إلى تعبئتها في بوابة القبول، مما يحسن تجربة الطلبة أثناء التقديم على الجامعة، بالإضافة إلى التأكد من دقة البيانات وموثوقيتها.وأوضحت عميدة القبول وشؤون الطلاب بالجامعة الدكتورة ميسون خوجة، أن بوابة القبول بالجامعة تشهد إقبالًا كبيرًا للطلاب والطالبات الراغبين بدراسة البكالوريوس في الجامعة، مبينة أن بوابة القبول الجديدة، تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين، من خلال توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في إجراءات القبول كافة .وأشارت إلى أن الجامعة السعودية الإلكترونية طورت إجراءات قبولها وأتمتتها، حيث وظفت التقنية والذكاء الاصطناعي في عمليات القبول، وتحديد الرغبات، والسداد، والانسحاب، وتحليل الوثائق والتأكد من صحتها، وفرز المتقدمين لضمان العدالة في توزيع المقاعد. وحصلت خدمات البوابة على رضى المستفيدين، بتقييم 4.8 من 5.وأفادت خوجة أن موعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني للدراسة في مرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات سيكون يوم الإثنين بتاريخ 01 /08/ 2022م، فيما سيتم إعلان نتائج القبول المبدئي وسداد الرسوم يوم الأحد 07 /08/ 2022م. وأوضحت أن القبول للطلاب والطالبات متاح من خلال 13 فرعًا من فروع الجامعة في الرياض والقصيم وجدة والمدينة المنورة وينبع وتبوك وحائل والدمام والجبيل والأحساء وأبها وجازان ونجران، وأن التخصصات المتاحة للقبول هي: إدارة الأعمال - التجارة الإلكترونية - المحاسبة - المالية - تقنية المعلومات - علوم الحاسب - علوم البيانات - الصحة العامة - المعلوماتية الصحية - اللغة الإنجليزية والترجمة - القانون - الإعلام الرقمي، وتختلف التخصصات المتاحة حسب الفرع.وأكدت أن الجامعة ملتزمة بإتاحة القبول لجميع شرائح المجتمع حيث تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر وفي نفس الوقت ورغبةً في تجويد المدخلات أختارت الجامعة عدداً من الاختبارات المعياريةيقدمها المتقدماً اختياراً عند التقدم على الجامعة والتي من دورها تحسين فرص الطلبة في القبول بناءً على النسب الموزونة المعلنة.يذكر أنه يمكن التقديم عبر بوابة القبول في الموقع الرسمي للجامعة السعودية الإلكترونية. https://info.seu.edu.sa .// انتهى //19:48ت م0163