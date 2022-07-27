الباحة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسرسمت الأجواء الماطرة والغيوم الكثيفة والمسطحات الخضراء وجريان السيول -التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام- لوحات جمالية، جذبت المصطافين والأهالي للخروج للمتنزهات والمزارع والبساتين الممتدة على أطراف أوديتها.ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها في العديد من المتنزهات والبساتين توافد الزوار والمصطافين والأهالي للاستمتاع بأجواء الطبيعة ومشاهدة الأمطار والسيول.// انتهى //19:49ت م0165