جدة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واستستقبل الكلية التقنية للبنين بجدة طلبات التسجيل إلكترونياً قي برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي بالفصل التدريبي الثلثي الأول للعام 1444هـ لخريجي المعاهد الثانوية الصناعية والثانوية العامة، عبر بوابة "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://adm.tvtc.gov.sa/registration، حتى يوم الأحد القادم.وأوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم تشمل: تقنية التسويق والابتكار، تقنيات الأعمال المكتبية، التقنيات المحاسبية، تقنية القوى الكهربائية، تقنية الإنشاءات المدنية، تقنية الإنشاءات المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، هندسة التصنيع التطبيقي، تقنية المحركات والمركبات، تقنية التبريد وتكييف الهواء، تقنية السلامة والصحة المهنية.وبين وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس فواز الزهراني بأنه ستتم إجراءات فرز المقبولين في الدبلوم الصباحي ومراسلتهم يوم الأحد الثاني من محرم القادم، فيما يبدأ فرز المقبولين في الدبلوم المسائي ومراسلتهم يوم الثلاثاء الرابع من المحرم، فيما تبدأ إجراءات القبول النهائي للدبلومات الصباحية والمسائية في التاسع من نفس الشهر.// انتهى //19:57ت م0166