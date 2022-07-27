الباحة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسعقدت جمعية الباحة للإسكان التنموي أمس، اجتماعاً مع فرع شؤون الإسكان بمنطقة الباحة؛ لمناقشة سير العمل وتطويره وبحث المستجدات في سبيل تحقيق رسالة الجمعية وأهدافها.واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ ما يلزم حيالها، ومنها افتتاح مقر الجمعية لاستقبال المستفيدين وخدمتهم والخطط الإستراتيجية للجمعية وأبرز ممكناتها وآلية تقديم الدعم من فرع الإسكان للجميعة لتحقيق مستهدفاتها.واتفق الجانبان على تنظيم اجتماعات دورية لتطوير الأعمال ومتابعة مؤشرات الأداء؛ سعياً لخدمة مستفيدي الجمعية وتوفير الخدمات الإسكانية لهم.// انتهى //20:01ت م0168