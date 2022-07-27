الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسأصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 18.94.اليورو 0.98.الجنيه الإسترليني 0.83.اليوان الصيني 6.75.وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:الذهب 1717.2 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 18.57 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 875.7 دولارًا للأوقية.البلاديوم 1997.78 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:برنت 106.22 دولارات أمريكية.نايمكس خفيف 97.29 دولارًا.نفط الغاز 1079.25 دولاراً.الغاز الطبيعي 8.545 دولارًا.غاز البروبان 5276 دولار.// انتهى //20:01ت م0169