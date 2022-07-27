حفر الباطن 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واساستقبلَ صاحبُ السموُّ الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن في مكتبه بالمحافظة, مديرَ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، وعدداً من منسوبي الفرع.واستمعَ سموهُ إلى شرح عن أعمال الفرع بالمحافظة المتضمن أهم الخدمات التي قدمَها الفرعُ لأبناء وبنات المحافظه من خلال برامج توطين الوظائف، وتوفير كل ما يسهمُ في تطوير مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى تفصيل لمؤشرات الأداء خلال العام الماضي وأهم،المبادرات التي تسهمُ في خفض البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين.// انتهى //20:29ت م0172