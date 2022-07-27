أبها 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واستأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 3-1 اليوم في ختام مباريات المجموعة الثالثة على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.وسجلُ أهدافَ منتخب الجزائر كلٌّ من جورس رحو وأسامة أعمر ولحلو أخريب، بينما جاء هدف منتخب ليبيا عن طريق اللاعب محمد عادل، ونال اللاعب رحو جائزة أفضل لاعب في المباراة.وبتلكالنتيجة يرتفع رصيدُ منتخب الجزائر إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ويضمن التأهل إلى دور الثمانية، يليه منتخب ليبيا بـ3 نقاط في المركز الثاني، ثم منتخب لبنان بدون رصيد.// انتهى //20:34ت م0173