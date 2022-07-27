الاحساء 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسافتتحَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء - اليوم، مركزَ صحي الراشدية المنفذ بالهوية الجديدة، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة تجمع الأحساء الصحي الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور خالد بن محمد الملا.وتجولَ سموُّه في المركز، مطلعًا على ما يحتويه من عيادات وخدمات وتجهيزات، وكوادر طبية وطواقم تمريضية وإدارية مؤهلة لخدمة المستفيدين من خدمات المركز.ونوَّه بالاهتمام الكبير الذي توليهُ القيادةُ الحكيمةِ من أجل العناية الفائقة بصحة المواطن والمقيم، وبما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من دعم وتوجيهات سديدة، التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة.من جهته،أكدَ الدكتور الشعيبي أنَّ المركزَ سيحققُ -بإذن الله- الاستفادةَ المثلى من خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة، ونيل رضى المستفيدين، وذلك من خلال تحسين بيئة العمل فيه، وتقديم الخدمات في بيئة صحية مميزة ذات هوية عمرانية تحقُّق المتطلبات التشغيلية، وتضمُّ مختلفَ التخصصات من عيادات عامة، وعيادة تطعيمات، وعيادات للأسنان، وأقسام للأشعة والمختبر والتعقيم والجودة.// انتهى //20:34ت م0174