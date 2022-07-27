العلا 28 ذو الحجة1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسدَشَّنَتِ الهيئةُ الملكيةُ لمحافظة العلا، - اليوم- مركزَ "برنامج العلا للابتعاث"، الذي يمثّلُ نقطةً مركزيةً تمتدُ منها جسورُ التواصل بين المبتعثين والمبتعثات مع مختلف جامعات دول الابتعاث.ويقدمُ المركزُ ورشَ عمل للمرشحين والمرشحات في برنامج الابتعاث، ويدعم تطوير الخريجين والخريجات بفرص تدريبية تؤهلهم لسوق العمل ومتطلباته، كذلك يتيح التواصل والإجابة مع مختلف الاستفسارات حول إستراتيجية الابتعاث.ويعدُّ "برنامج العلا للابتعاث"، أحدَ أبرز ركائز الهيئة للاستثمار البشري وتعزيز القدرات المعرفية لأبناء وبنات محافظة العلا، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة؛بهدف تطوير الكوادر البشرية وما يدعم التنمية الاقتصادية، في سبيل الوصول لتصبح العلا وجهة سياحية عالمية.وأطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على هامش افتتاح المركز؛ "ملتقى الجامعات" بحضور أكثر من 50 جامعةً عالميةً تمثلُ بعضًا من دول الابتعاث وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وسويسرا.ويهدف "ملتقى الجامعات" إلى مشاركة المرشحين والمرشحات للابتعاث مع ممثلي الجامعات ليتاح لهم معرفة مميزات الجامعة، ومتطلبات التقديم والقبول، وكذلك البرامج الأكاديمية والمتطلبات الدراسية، إضافة إلى معرفة المزيد عن أنظمة الدول والتعليم فيها، وذلك قبل السفر لبلد الابتعاث، وخلال الدراسة الأكاديمية، وصولاً للتدريب والحصول على الشهادات بعد إتمام الرحلة التعليمية.ويرتكزُ "برنامج العلا للابتعاث" على تطوير القدرات في التخصصات التي تلبي رؤية وأهداف الهيئة في تطوير المحافظة، ومنها: السياحة، والضيافة، والزراعة، والتاريخ، وعلم الآثار، والفنون، والمتاحف، وعلوم البيئة، والتصميم والتخطيط الحضري، وإدارة المرافق والخدمات.ويسهمُ البرنامجُ في بناء مجتمع معرفي متميز يمتلك المهارات والقدرات التي تتناسب مع أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتوجه الإستراتيجي لها، ويوفِّر تعليمًا عاليَ الجودة في بيئات مُشجعة للإبداع والابتكار ضمن تخصصات تُسهم في الارتقاء بمهارات وقدرات أبناء وبنات العلا أكاديمياً ومهنيًا، ويعزز من مهاراتهم للمشاركة في كافة الأنشطة التطويرية، وما يؤهلهم لشغل الوظائف المهنية المستقبلية.وأكملَ البرنامجُ إطلاقَ مرحلته الثالثة في شهر فبراير الماضي، بإعلان ترشيح نحو 300 طالب وطالبة، فيما سبقه مرحلتان؛جرى إطلاق المرحلة الأولى في العام 2018م بابتعاث 168 مبتعثًا ومبتعثة، والمرحلة الثانية في العام 2019م بابتعاث 292 مبتعثًا ومبتعثةً.وتسعى الهيئةُ الملكية لمحافظة العلا، إلى تجويد مخرجات "برنامج العلا للابتعاث"، وما يتصلُ بتطوير رأس المال البشري، من خلال برنامج تأهيلي، حيث أطلقت في شهر نوفمبر من العام الماضي، "معهد العلا للغات"، ويتكون البرنامج التأهيلي الذي يمتد لثمانية أشهر من عدد من المسارات التدريبية: المهارية، واللغوية، والتعريفية، والأنشطة والفعاليات، ويتلقى فيها المرشحون والمرشحات عددًا من الدورات وورش العمل التي تؤهلهم لبدء تعليمهم الأكاديمي في دول الابتعاث.// انتهى //20:59ت م0176