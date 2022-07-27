عام / امطارٌ على منطقة الباحة
الأربعاء 1443/12/28 هـ الموافق 2022/07/27 م واس
الباحة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م
شَهِدَتْ منطقةُ الباحة - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى , والمندق , والعقيق , والمخواة , وقلوة, وغامد الزناد , والحجرة ,والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوتْ على أثرها الأرضُ.
جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .
// انتهى //
21:00ت م
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