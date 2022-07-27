الباحة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 مشَهِدَتْ منطقةُ الباحة - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى , والمندق , والعقيق , والمخواة , وقلوة, وغامد الزناد , والحجرة ,والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوتْ على أثرها الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .// انتهى //21:00ت م0177