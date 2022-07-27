الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسافتتحَ المديرُ التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني اليوم في الرياض المؤتمرَ الدولي الأول لسلامة الإبل بحضور خبراء ومتخصْصين من مختلف دول العالم لمناقشة معايير سلامة الإبل وطرق حمايتها وذلك عبر عقد 3 جلسات.وخرج المؤتمر الذي نظمه نادي الإبل بجملة من التوصيات تصب في تطوير آليات وطرق الحفاظ على سلامة الإبل، إذ شهد المؤتمر حضور ذوي الاختصاص من السعودية والإمارات وقطر ومصر والسودان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وطُرحت الأوراق العلمية للحد من تأثيرات الجراحة التجميلية على الإبل وتحديد مفهوم العبث.وقدَّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لائحة الرفق بالحيوان المُطّبقة في المملكة، قدمها الدكتور علي الدويرج .وبيّن رئيس اللجنة البيطرية لكشف العبث في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الدكتور عبدالله الحواس جملة من الإجراءات المُنفّذة لمواجهة الممارسات الخاطئة في التعامل مع الإبل عبر العمليات الجراحية والتجميلية وأساليب الكشف المُتّبعة.وعرضت دولة قطر حدود المسؤولية القانونية عن العبث، وطرح الجانب الألماني ورقة علمية حول أجهزة التخدير، واستعرض الممثل الأمريكي أمام المؤتمر تركيبة الأنسجة في الإبل من ناحية طبية، وغلّف الجانب السوداني ورقته المطروحة بآلية تشخيص الهرمونات والمنشطات في السباقات الخاصة بالإبل.وخلص المؤتمرون إلى التوصية بدعم وتشجيع البحوث العلمية والدراسات في المجالات العلمية المرتبطة بالعبث، وتطوير آليات وطرق الحفاظ على سلامة الإبل، وحثَّ الشركات في المجال بابتكار أجهزة حديثة من شأنها تسهيل عملية الكشف عن العبث وعقد برامج ودورات تثقيفية وإرشادية لملاك الإبل لتجنب اللجوء للعبث من أجل الكسب في منافسات الإبل،وأهمية الالتزام بأخلاقيات المنافسات مع التركيز على أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الإعلام بمختلف أنواعه في عملية نشر الوعي في مجال منافسات الإبل.// انتهى //21:00ت م0178