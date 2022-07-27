أبها 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واستختتم غداً، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام خلال المدة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل.ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة، منتخب جيبوتي مع منتخب تونس، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية, ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، بالتساوي مع منتخب البحرين الثاني، يليهما منتخب جيبوتي ثالثاً بدون رصيد حتى الآن.وعلى ملعب نادي ضمك، يلتقي منتخب فلسطين مع منتخب المغرب، في مباراة الجولة الثالثة والختامية لمنافسات المجموعة السادسة, ويتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة بـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب المغرب، يليهما منتخب السودان بدون رصيد، الذي غادر البطولة بشكل رسمي.ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية على مدار يوم الأحد المقبل، بينما تلعب منافسات نصف النهائي يوم الأربعاء، فيما تختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم السبت 6 أغسطس.// انتهى //21:01ت م0179