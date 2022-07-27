الرباط 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ - اليوم- على انخفاض في التعاملات، حيث سَجَّلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.3 %، مسجلاً 11.774,59 نقطةً.وانخفضَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.33 % ليستقر عند 950,7 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.3% مسجلاً 880,11 نقطةً.وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 10,19 ملايين درهمٍ مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 612,45 مليار درهمٍ مغربي.// انتهى //21:40ت م0183