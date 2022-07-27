الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسوَقَّعَتْ هيئةُ تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" - اليوم - اتفاقيةَ تجديد الاعتماد المؤسسي لجامعة فهد بن سلطان، وذلك بمبنى الندى بالرياض.ووَقَّعَ الاتفاقيةَ من جانب الهيئة المديرُ التنفيذيُّ للمركز الدكتور محمد بن صالح باشماخ،ومن جانب الجامعة رئيسُ الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان،لتبدأ الجامعة رحلة تجديد الاعتماد المؤسسي, وذلك بعدمضي ستة أعوام على حصولها على الاعتماد المؤسسي الذي ينتهي في أبريل 2023م،حيث تؤكدُ إجراءاتُ المركز التزامَ المؤسسات والبرامج الحاصلة على الاعتماد بالبدء في إجراءات تجديد الاعتماد وذلك قبل نهايته بعام واحد.وتعملُ الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات والكليات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية؛بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشملُ مستهدفاتٍ خاصةٍ بالاعتماد البرامجي للجامعات.يذكرُ أنَّ أعمالَ الاعتماد الأكاديمي التي ينفذُها مركزُ "اعتماد" التابعُ لهيئة تقويم التعليم والتدريب تسهمُ في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل،إذْ تعملُ على تعزيزها باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركزُ على جودة المخرجات.// انتهى //21:49ت م0184