تونس 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسدعت تونس المجموعة الدولية إلى ضرورة مواصلة دعم الحكومة الصومالية في جهودها لمواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية، وبناء قدراتها الوطنية بما من شأنه أن يسهم في أمن واستقرار المنطقة والقارةككل.جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمام اجتماعات مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي المنعقد اليوم، برئاسة جيبوتي، وفق وكالة الأنباء التونسية، لبحث الوضعفي الصومال وولاية البعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي ATMISفي هذا البلد.وجدد عثمان الجرندي تضامن بلاده مع الصومال في سعيها لتحقيق السلم والاستقرار، مثمنا التقدم الحاصل على مستوى المسار السياسي في هذا البلد .//انتهى//22:43ت م0188