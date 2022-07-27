الأمم المتحدة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة، الهجوم على جنود حفظ السلام العاملين في بعثة مونوسكو في الكونغو أمس، وأسفر عن مقتل ضابطي شرطة وجندي، فضلاً عن إصابة ضابط آخر.وأعرب غوتيريش، في بيان صحفي لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق، عن إدانته للهجمات المتعددة على قواعد الأمم المتحدة في جميع أنحاء المنطقة، التي بدأت يوم الاثنين، حيث اقتحم أفراد وجماعات القواعد بالقوة وشاركوا في نهب وتدمير ممتلكات الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه نهب وإضرام النار في مساكن موظفي الأمم المتحدة.وأبدى الأمين العام أسفه للخسائر في الأرواح بين المتظاهرين، مؤكداً التزام البعثة الأممية بالعمل مع الحكومة الكونغولية للتحقيق الكامل في الحوادث.// انتهى //23:05ت م0191