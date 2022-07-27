واشنطن 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية (75 نقطة).وأوضح الاحتياطي الفيدرالي، في بيان صحفي اليوم، أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات للحد من ضغوط الأسعار المستعرة، مشيراً إلى أن هذه هي الزيادة الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، والرفع الرابع لسعر الفائدة هذا العام، ومبيناً أن الهدف من هذه الزيادة يكمن في ضبط التضخم من دون التسبب بركود.// انتهى //23:14ت م0194