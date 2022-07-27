الرباط 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم، بوزير الدولة لشؤون جنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والكومنويلت والأمم المتحدة البريطاني طارق أحمد، الذي يزور الرباط حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى تبادل جهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:28ت م0195