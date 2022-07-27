نيويورك 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 436.05 نقطة، بما يعادل 1.37%, ليغلق عند 32197.59 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع 469.85 نقطة أو 4.06%, ليغلق عند 12032.42 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 102.56 نقطة أو 2.62%, ليغلق عند 4023.61 نقطة.‏// انتهى //23:31ت م0196