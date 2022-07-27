سكاكا 28 ذو الحجة1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان مساء اليوم ، معرض القهوة والشوكولاتة في نسخته الأولى ، وذلك بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا ، الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخاصة، بحضور أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.وقام وكيل الإمارة بقص شريط الافتتاح وتجول في أجنحة المعرض ، مستمعاً لشرح موجز عن مشاركاتهم و تنوع منتجاتهم ،بمشاركة من رواد ورائدات الأعمال والمنتجين في مجال القهوة والشوكولاتة بمنطقة الجوف ، متمنيًا للجميع التوفيق وأن يكون هذا المعرض نافذة تسويقية للمشاركين .// انتهى //23:58ت م0198