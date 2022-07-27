القاهرة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسحقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على ضيفه البنك الأهلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع 27 من عمر مسابقة الدوري المصري .وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز إلى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر للدورى، فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 37 نقطة في المركز السابع.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق سموحة أمام ضيفه المقاولون العرب 1 - ليرفع سموحة رصيده إلى 40 نقطة، ويحتل المركز الخامس والمقاولون العرب إلى 24 نقطة فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري.//انتهى//00:33ت م0002