أبها 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واستأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بعد فوزه على منتخب الصومال بنتيجة 2-0 أمس، في ختام مباريات المجموعة الرابعة على ملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.وسجل هدفي منتخب مصر كل من عمر إبراهيم، ويوسف أحمد الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ويضمن التأهل إلى دور الثمانية، يليه منتخب عمان بـ3 نقاط ثم منتخب الصومال بدون رصيد.// انتهى //01:10ت م0004