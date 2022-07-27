واشنطن 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس بوزير الدفاع الإكوادوري الجنرال لويس إدواردو لارا جاراميلو، وذلك على هامش المؤتمر الخامس عشر لوزراء دفاع الأمريكيتين في البرازيل.وناقش الجانبان الالتزام المشترك بالعلاقة الدفاعية بين البلدين والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //01:11ت م0006