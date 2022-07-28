الرياض 29 ذو الحجة 1443هـ الموافق 28 يوليو 2022م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية تركيا مولود تشاووش أوغلو.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //02:28ت م0008