إسلام آباد 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء شهباز شريف الذي أكد التزام حكومته باحترام سيادة الدستور والبرلمان، وتركيزها على معالجة مشاكل الشعب.واهتمت باستنكار باكستان لاستمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء في فلسطين، ومطالبتها من مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فعلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لضمان الأمن الدائم في الشرق الأوسط.وواكبت صحف الخميس تطورات الأوضاع في أفغانستان المجاورة, كما تطرقت إلى إعلان البيت الأبيض عن تعافي الرئيس جو بايدن من فيروس كورونا.// انتهى //07:30ت م0012