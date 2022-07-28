باماكو 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسقتل 15 جنديًا وأصيب 25 آخرون بجروح إثر هجومين منفصلين جنوب غربي مالي.وأوضح الجيش المالي في بيان أن 6 جنود قتلوا وأصيب 25 آخرون عندما تعرض معسكر للجيش لهجوم في سونكولو، فيما أدى هجوم آخر على معسكر في بلدة كالومبا جنوب غربي البلاد إلى مقتل 9 جنود و3 مدنيين، مضيفًا أن قاعدة عسكرية أخرى في وسط مدينة موبتي تعرضت لهجوم لكن الجنود تصدوا للمهاجمين دون وقوع إصابات.وأفاد البيان بأن الجيش صد جميع الهجمات، وقتل 48 من المسلحين في سونكولو.// انتهى //08:25ت م0013