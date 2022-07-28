الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدأ الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية صباح اليوم إجراء العملية الجراحية لفصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" طفلتي عصماء ماجد محمد، بقيادة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.وتُجرى العملية الجراحية على ست مراحل التخدير ، والإعداد والتجهيز ، والبدء في عملية الفصل، وفصل الكبد والأمعاء، وإعادة ترميم الأعضاء ، والتغطية.ومن المتوقع أن تستغرق العملية قرابة 11 ساعة ويشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائياً إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.يذكر أن التوأم الطفيلي وُلِدتَا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان بالكبد والأمعاء، واشتباه باشتراكهما بغشاء القلب.وبعملية اليوم يصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 52 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت أكثر من 124 توأماً من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم.// انتهى //09:28ت م0016