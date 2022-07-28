رام الله 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 فلسطينيًا بينهم أسرى محررون بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة، فيما اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى.وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت في رام الله، فلسطينيين من قرية قراوة بني زيد، والأسير المحرر محمد وجدي صافي، من مخيم الجلزون، والأسير المحرر محمد سهيل عثمان، وفلسطينيًا آخر من سلواد، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من جنين، والأسير المحرر باسم محمد حمود، وآخر من بيت لحم، فيما اعتقلت فلسطينيًا من حارة أبو سنينية في الخليل.من جهة أخرى ، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.// انتهى //11:11ت م0025