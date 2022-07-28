الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسنظمت مكتبة الملك فهد الوطنية ممثلة بإدارة العلاقات العامة ورشة عمل بعنوان "مكافحة الاحتيال المالي" بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية .وتناولت الورشة الممارسات المالية الصحيحة وضبط الاحتيال المالي وأنواعه .وبين أمين عام المكتبة بالإنابة سليمان بن يوسف المسعود أن الشراكة بين المكتبة الوطنية والمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى حماية المجتمع من هذا الظاهرةوتجمع الجهود الهادفة لنشر ثقافة الوعي .// انتهى //11:21ت م0028