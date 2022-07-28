ثقافي / "مكتبة الملك فهد الوطنية" تنظم ورشة عمل "مكافحة الاحتيال المالي "
الخميس 1443/12/29 هـ الموافق 2022/07/28 م واس
الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واس
نظمت مكتبة الملك فهد الوطنية ممثلة بإدارة العلاقات العامة ورشة عمل بعنوان "مكافحة الاحتيال المالي" بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية .
وتناولت الورشة الممارسات المالية الصحيحة وضبط الاحتيال المالي وأنواعه .
وبين أمين عام المكتبة بالإنابة سليمان بن يوسف المسعود أن الشراكة بين المكتبة الوطنية والمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى حماية المجتمع من هذا الظاهرة
وتجمع الجهود الهادفة لنشر ثقافة الوعي .
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11:21ت م
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