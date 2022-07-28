تونس 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، فحوى اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن حيث تم التطرق إلى الوضع العام في البلاد.وعرجت على دعوة تونس المجموعة الدولية إلى ضرورة مواصلة دعم الحكومة الصومالية في جهودها لمواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية وبناء قدراتها الوطنية بما يسهم في أمن واستقرار المنطقة والقارة ككل، وذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمام اجتماعات مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي.وأخبرت صحف الخميس عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 فلسطينيًا بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة، بالتزامن مع اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى.وأشارت إلى قرار الحكومة المغربية تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهرين إضافيين، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا ومتحوراته.وكتبت صحف تونس عن فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الكغونغو برازافيل، دينيس ساسو انقيسو، بالعاصمة برازافيل، بالرئيس التشادي، الفريق محمد إدريس ديبي اتنو.// انتهى //11:40ت م0032