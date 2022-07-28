عمّان 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشدّ العبارات، الهجوم الذي استهدف قاعدةً تابعةً لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل ثلاثةً من ضبّاط وأفراد قوات حفظ السلام من المغرب والهند، وإصابة ضابط شرطة من جمهورية مصر العربية.وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية رفض الأردن لجميع أشكال العنف، وإدانتها الاعتداء على حُرمة مبان وقواعد بعثات قوات حفظ السلام الدولية، مُعربةً عن أحرّ التعازي لحكومتيّ وشعبيّ المغرب والهند وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لضابط الشرطة المُصاب في قوات حفظ السلام من جمهورية مصر العربية.// انتهى //11:43ت م0034