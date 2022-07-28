حائل 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسقدّم مستشفى الولادة والأطفال بحائل خدماته لـ 380192 مستفيداً، خلال النصف الأول للعام 2022م .واستفاد من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية 76154 ، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين تلقوا الخدمة في قسم المختبر 177651، وعدد المستفيدين من خدمات أقسام الأشعة 24879، وصرف 92277 وصفة طبية، والمنومين بالمستشفى 9231.// انتهى //11:46ت م0035