عام / أكثر من 380 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بحائل
الخميس 1443/12/29 هـ الموافق 2022/07/28 م واس
حائل 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واس
قدّم مستشفى الولادة والأطفال بحائل خدماته لـ 380192 مستفيداً، خلال النصف الأول للعام 2022م .
واستفاد من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية 76154 ، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين تلقوا الخدمة في قسم المختبر 177651، وعدد المستفيدين من خدمات أقسام الأشعة 24879، وصرف 92277 وصفة طبية، والمنومين بالمستشفى 9231.
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