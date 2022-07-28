الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واستنطلق غداً في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة منافسات البطولة الخليجية لكرة السلة للشباب تحت 18عاماً بمشاركة منتخبات المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر، حيث تتنافس على لقب البطولة وبطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، المقررة في أغسطس المقبل.ويلتقي منتخبنا السعودي في أولى مباريات البطولة غدًا مع نظيره العماني، فيما يواجه المنتخب الإماراتي نظيره البحريني، والمنتخب القطري مع نظيره الكويتي.// انتهى //11:46ت م0036