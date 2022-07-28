جيزان 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسبحث مدير فرع وزاره البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف، مع مدير فرع مركز الالتزام البيئي بجازان المهندس أحمد أبوبكر المدخلي أمس، سبل تعزيز الوعي البيئي في المنطقة، واستعدادات المركز البيئي للتجهيز لفرضية التمرين التعبوي "استجابة ٩" ودور فرع البيئة في هذا الجانب.كما استعرض الجانبان، إمكانية تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الجانب البيئي البحري لتأهيل الكوادر في مجال المحافظة على البيئة البحرية ورفع جاهزيتهم ومستوى التوعية بالأضرار البيئية الناتجة عن الحوادث والكوارث.// انتهى //11:48ت م0037