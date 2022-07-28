السيح 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واس‏أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "صقعي الخرج" للتمور، تأجيل إنطلاقة المهرجان إلى يوم الأحد القادم .وقد أنهت اللجنة المنظمة جميع استعداداتها لانطلاقة فعاليات المهرجان اليوم بمدينة السيح، وحرصت على ضبط جودة التمور التي ستعرض في سوق المهرجان، من خلال فحص جودة التمور وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، وإتاحت لصغار المزارعين والباحثين عن العمل فرصاً لتطوير مهاراتهم في البيع والشراء خلال فترة المهرجان الذي يستمر شهرين.// انتهى //11:49ت م0038