أثينا 29 ذو الحجة 1443هـ الموافق 28 يوليو 2022م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ودولة رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، اجتماعاً موسعاً في العاصمة اليونانية أثينا أمس الأربعاء.وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.وتناول الاجتماع سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة وألبانيا في المجالات السياسية، وزيادة الاستثمارات البينية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وقد عبر دولة رئيس الوزراء في جمهورية ألبانيا إيدي راما عن بالغ شكره وتقديره لقرار المملكة العربية السعودية تقديم دعم للجمهورية الألبانية بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي، وقيام صندوق الاستثمارات العامة بالبحث عن فرص استثمارية في البانيا بمبلغ مالي (بين مائتين إلى ثلاثمائة) مليون دولار أمريكي.// انتهى //12:04ت م0039