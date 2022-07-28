لندن 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم المخاوف من ارتفاع تكلفة فواتير الطاقة لمستويات قياسية خلال الأشهر القادمة، متأثرة بالزيادات العالمية في أسعار الغاز والمشتقات البترولية.وتطرقت إلى تصاعد الخلاف بين السلطات ونقابة عمال السكك الحديد والبحرية البريطانية.وكتبت صحف الخميس عن إعلان الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرسمي بنسبة 0.75% للشهر الثاني على التوالي، وذلك في إطار محاربة التضخم المتصاعد والتحكم في الكتلة النقدية.وعرجت على نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس، حيث حصل التعديل على تأييد 94% في المئة من أصوات المقترعين حسب النتائج الأولية.وتناولت صحف لندن الزلزال القوي الذي ضرب أمس شمال الفلبين مؤدياً بحياة شخصين على الأقل وإصابة العشرات بعد أن تسبب في انهيارات أرضية صغيرة وألحق أضرارًا بالمباني.// انتهى //12:23ت م0040