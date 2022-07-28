تبوك 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسشارك فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة تبوك بمهرجان المنتجات الزراعية الأول بمحافظة ضباء، الذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمشاركة 20 عارضاً من مزارعي المحافظة والمراكز التابعة لها بالكورنيش الشمالي في المحافظة، من خلال ‏جناح تعريفي اشتمل على عرض مرئي عن ‏الإقراض وعرض الخدمات التي يقدمها الصندوق للمزارعين.وأوضح مدير فرع الصندوق بمنطقة تبوك ناصر بن مفلح البلوي بأن الصندوق يقدم تعريفاً عن إسهامه في تنمية القطاع الزراعي، وإبراز جهوده لرفع كفاءته الإنتاجية سعياً لتحقيق الاستدامة في كافة الأنشطة التي يمولها الصندوق, داعياً الجميع ‏لزيارة المهرجان الذي يضم العديد من المشاركات التي جاء من أبرزها المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الناتجة منها وجناح توعوي عن الزراعة العضوية.// انتهى //12:36ت م0042