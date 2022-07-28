الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واستنظّم هيئة فنون العمارة والتصميم الأحد القادم لقاءً عبر الاتصال المرئي في مجال التصميم الصناعي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، وعدد من المتخصصين والممارسين والمهتمين في القطاع .وسيتناول اللقاء التعريف بدور هيئة فنون العمارة والتصميم، ودورها في تنمية وتطوير قطاع التصميم الصناعي، إضافة إلى الإجابة على مختلف الاستفسارات المتعلقة به من خلال فقرة نقاش مفتوح مع الحضور.وتأتي هذه الفعالية إسهاماً في إثراء مشهد فنون العمارة والتصميم بشكل عام، والتصميم الصناعي بشكلٍ خاص كأحد أبرز التخصصات والقطاعات التي حظيت بنمو ملحوظ خلال الفترة الماضية.وتسعى هيئة فنون العمارة والتصميم من خلال هذه اللقاءات إلى توفير مساحة للحوارات البناءة في هذا القطاع الحيوي، وتبادل الرؤى والأفكار لهذا القطاع للارتقاء بقطاع العمارة والتصميم كأحد الفنون الثقافية الإبداعية.// انتهى //12:55ت م0043